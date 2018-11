Unklarheit über Verhandlungsstand bei Brexit-Vertrag

Im Ringen um die Ausgestaltung des britischen EU-Austritts bleibt der Verhandlungsstand vorerst unklar. Die britische Regierung dämpfte am Montag Hoffnungen auf einen Durchbruch: Ein Bericht der "Financial Times", wonach die zentralen Bestandteile des Brexit-Vertrags festgelegt seien, sei mit Vorsicht zu genießen, sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May.