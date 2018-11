Mehr als drei Millionen Menschen aus Venezuela leben im Exil

Der Massenexodus in Folge der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela hat nach UN-Angaben seit August nicht nachgelassen. Wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk und die Internationale Organisation für Migration am Donnerstag in Genf mitteilten, leben derzeit mehr als drei Millionen Venezolaner im Ausland. Davon sind rund 2,4 Millionen in Lateinamerika und der Karibik untergekommen.