EU will gegen illegalen Handel mit Kulturgütern vorgehen

Die EU-Staaten haben am Mittwoch die Position des Rates für ein schärferes Vorgehen gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern beschlossen. Dadurch solle der Export archäologischer Objekte aus Kriegsgebieten unmöglich gemacht und gleichzeitig auch die Finanzierung terroristischer Zwecke durch den Handel mit solchen Gütern verhindert werden, so der Rat in einer Aussendung.