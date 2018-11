USA setzen Irans Wirtschaft maximal unter Druck

Mit umfassenden Sanktionen gegen die Schlüsselsektoren der iranischen Wirtschaft will die US-Regierung den Iran international isolieren und zwingen, das Atomabkommen neu zu verhandeln. US-Finanzminister Steven Mnuchin gab am Montag den nach US-Regierungsangaben bisher weitreichendsten Katalog an Strafmaßnahmen gegen die Islamische Republik bekannt.