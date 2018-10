Texaner suchte Opfer für Leichenschändung und Kannibalismus

Über eine Suchanzeige im Darknet hat ein Mann in den USA nach einem jungen Mädchen gesucht, das er töten, schänden und dann verspeisen wollte. Der 21-Jährige aus dem US-Staat Texas wurde festgenommen, nachdem ein Undercover-Polizist ihm zum Schein seine Tochter für das Verbrechen angeboten hatte, wie die Polizei in Florida am Dienstag mitteilte.