30 Festnahmen bei Razzien gegen kolumbianischen Drogenring

Bei internationalen Razzien gegen einen von Kolumbien aus agierenden Drogenring sind 30 Menschen festgenommen worden. Nach Angaben der kolumbianischen Polizei vom Donnerstag gab es elf Festnahmen in Kolumbien, zehn in Spanien, sechs in Australien und drei in den USA. Beschlagnahmt wurden 790 Kilogramm Kokain, zehn Fahrzeuge und 200.000 Dollar (175.192,71 Euro) Bargeld.