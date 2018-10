Meinl-Reisinger geht als Chefin der Wiener NEOS

Beate Meinl-Reisinger vollzieht einen bereits vor längerer Zeit angekündigten Schritt - und wird auch als Landessprecherin der Wiener NEOS gehen. Das hat die Bundeschefin der pinken Partei am Montag in einer Pressekonferenz erklärt. Sie kandidiert nicht mehr bei der Mitgliederversammlung, die am 8. Dezember stattfindet. Ihr Wunschnachfolger ist Christoph Wiederkehr.