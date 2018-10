US-Justiz geht gegen Russin wegen Wahl-Einmischung vor

Die US-Justiz geht gegen eine russische Staatsbürgerin wegen Verdachts der Einmischung in die bevorstehenden Kongress- und Regionalwahlen vor. Gegen die Frau sei Strafantrag gestellt worden, teilte das Justizministerium in Washington am Freitag mit. Die 44-Jährige werde einer Verschwörung zur Einmischung in das "politische System" der USA beschuldigt.