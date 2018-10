Wiener Öffi-Haltestellen bekommen neues Design

Die Straßenbahn- und Bushaltestellen in Wien bekommen ein neues Design. Fahr- und Umgebungspläne werden im A3-Format und damit doppelt so groß wie derzeit zur Verfügung stehen. Auch die Bezeichnung der Haltestelle wird größer dargestellt. Das kündigten Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl am Freitag an.