US-Hubschrauber stürzt im Pazifik auf US-Flugzeugträger

Ein US-Militärhubschrauber ist im Pazifik kurz nach seinem Start auf einen US-Flugzeugträger gestürzt. Mehrere Menschen seien bei dem Unfall am Freitag in der Philippinensee verletzt worden, teilte das US-Militär mit. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.