Bibo-Darsteller verlässt nach fast 50 Jahren die Sesamstraße

In der Sesamstraße geht eine Ära zu Ende: Der Original-Darsteller des gelben Riesenvogels Bibo (in der amerikanischen Fassung "Big Bird") verlässt nach fast 50 Jahren die Kinderserie. "Bibo hat mich an so viele Orte gebracht, meinen Geist erweitert und meine Seele genährt", erklärte Puppenspieler Caroll Spinney am Mittwoch.