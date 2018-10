Erneut Wirbel um Rektorenbestellung an Kunstuniversität Graz

An der Kunstuniversität Graz (KUG) gibt es erneut Wirbel um die Bestellung eines Rektors. So wurde nun, drei Monate nach der Wahl, einer Beschwerde des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen stattgegeben. Manfred Rechberger, der Vorsitzende des Arbeitskreises, bestätigte am Sonntag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Artikel der "Kronen Zeitung".