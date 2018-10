Mindestens zehn Tote bei Taliban-Angriff in Afghanistan

Taliban-Kämpfer haben nach Behördenangaben mindestens zehn Polizisten in Afghanistan getötet. Die Islamisten hätten Samstagnacht ein Regierungsgebäude in der zentralen Provinz Wardak in Brand gesteckt und einen Bezirkspolizeichef sowie neun seiner Kollegen umgebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit.