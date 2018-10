Laut Experten Haider hat Polit-Kommunikation stark verändert

Facebook

Der vor zehn Jahren verstorbene Ex-FPÖ-Chef und BZÖ-Gründer Jörg Haider habe die Professionalisierung in diesem Bereich nach Österreich gebracht, so Politikwissenschafter Peter Filzmaier im Gespräch mit der APA. Gescheitert sei er schlussendlich am Wechsel in die Regierungsrolle.