61-Jähriger bei Jagdunfall leicht verletzt

Ein 61-Jähriger ist am Sonntagvormittag bei einem Jagdunfall in seinem Heimatbezirk Neusiedl am See leicht verletzt worden. Der Mann, der laut Polizei als Treiber fungierte, wurde im Revier Zurndorf Süd von Schrot getroffen. Der Burgenländer wurde ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, berichtete die Landessicherheitszentrale.