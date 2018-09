Plakate zu Asylpolitik an Festungsmauer Salzburg entrollt

Im Vorfeld des EU-Gipfels in der kommenden Woche haben Aktivisten am Sonntag zwei Plakate an der Außenmauer der Festung Hohensalzburg entrollt. Sie sollen zu mehr Menschlichkeit in der Asylpolitik aufrufen. Auf einem Plakat steht durchgestrichen "Fortress" auf dem anderen "Europa".