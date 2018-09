Wespen attackierten in Tirol Schülergruppe aus Niederlande

Ein Wespenschwarm hat am Samstag am Emberg im Gemeindegebiet von Kaltenbach in Tirol eine 44-köpfige Schülergruppe aus den Niederlanden attackiert. 14 der Jugendlichen wurden dabei mehrfach gestochen und mussten von drei Notärzten sowie Kräften des Roten Kreuz versorgt werden, berichtete die Polizei.