Deutsches Flüchtlingsabkommen mit Italien in Details unklar

Deutschland und Italien verhandeln noch über Details einer Vereinbarung zur Rücknahme von Asylbewerbern von der Grenze. Italiens Innenminister Matteo Salvini und Stephan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär im deutschen Innenministerium, kamen am Freitag am Rande einer Migrationskonferenz in Wien zu Beratungen zusammen.