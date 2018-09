Polizei setzte Räumung im Hambacher Forst fort

Der deutsche Energiekonzern RWE will für den Braunkohleabbau mehr als 100 von verbliebenen 200 Hektar im Hambacher Forst, einem Wald in Nordrhein-Westfalen, abholzen. Dagegen gibt es seit langem heftige Proteste von Besetzern. Die Polizei hatte am Donnerstag mit der Räumung der Baumhäuser von Umweltschützern und Braunkohlegegnern begonnen und die Aktion am Freitag fortgesetzt.