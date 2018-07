81-Jähriger ertrank nach Herzinfarkt im Bodensee

Ein 81 Jahre alter Mann aus Bregenz ist in der Nacht auf Sonntag an der "Pipeline" in Lochau (Bezirk Bregenz) tot aus dem Bodensee geborgen worden. Die Obduktion ergab, dass der Mann beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten hatte und anschließend ertrunken war. Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden Polizeiangaben zufolge nicht festgestellt.