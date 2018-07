Großeinsatz vor Parlament - Syrer drohte mit Suizid

Ein 26 Jahre alter Syrer, der am Montag auf einen Glascontainer vor dem Parlament in Wien geklettert ist und gedroht hat hinunter zu springen, ist nach gut drei Stunden freiwillig vom Dach gestiegen. Er wollte mit der Aktion ein Heimreisezertifikat erlangen. Zwei Freundinnen nahmen den jungen Mann in ihre Arme. Unmittelbar danach zog sich die Polizei zurück und begann, die Ringsperre aufzuheben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der 26 Jahre alte Syrer war am Vormittag auf einen Glascontainer vor dem Parlamentsgebäude in Wien geklettert. Er drohte, hinunter zu springen, wenn er nicht nach Hause reisen darf. Warum dies nicht möglich war, wurde in Zusammenarbeit mit der Botschaft abgeklärt. Der Asylstatus musste noch abgeklärt werden, sagte Pressesprecher Daniel Fürst an Ort und Stelle.

Vor dem Parlament befanden sich stundenlang Dutzende Einsatzkräfte, darunter die Polizeieinheiten WEGA, die Bereitschaftseinheit und die Diensthundeeinheit. Ein Verhandlungsteam und ein Dolmetscher sprachen mit dem 26-jährigen Syrer.

Der unmittelbare Bereich vor dem Parlament wurde für Passanten gesperrt. Die Ringstraße war bereits ab der Operngasse nach der Staatsoper für den Verkehr blockiert und bis nach dem Parlament nicht befahrbar. Davon betroffen waren auch mehrere Straßenbahnlinien. Die Sanierungsarbeiten am Parlament liefen ungestört weiter, auch die Baukräne waren während der Verhandlungen in Betrieb.

Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich auch Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.