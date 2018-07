Lenker prallte gegen Mauer - Beifahrerin schwer verletzt

Ein 38-jähriger Pkw-Lenker ist am Sonntag in Achenkirch in Tirol gegen die Mauer eines Wohnhauses geprallt. Seine am Beifahrersitz mitfahrende 40-jährige Ehefrau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, berichtete die Polizei. Weitere fünf Familienangehörige, die sich ebenfalls im Pkw befanden, erlitten leichte Verletzungen.