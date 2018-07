Ex-Landeshauptmann Pröll bei Radrennen verletzt

Der niederösterreichische Altlandeshauptmann Erwin Pröll ist am Samstagnachmittag bei der "Legends-Tour", einem Prominenten-Radrennen in der Wachau, schwer gestürzt. Medienberichten zufolge kam der Ex-Politiker bei Maria Langegg auf nasser Fahrbahn zu Sturz und zog sich schwere Abschürfungen am ganzen Körper zu. Als Unfallursache wird ein geplatzter Reifen vermutet, berichtete die "NÖN".