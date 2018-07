42 Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Beim traditionellen Stiertreiben von Pamplona sind in diesem Jahr 42 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien im Laufe des einwöchigen Festes in der nordspanischen Stadt vom Horn eines Stiers durchbohrt worden, teilte die Regionalregierung am Samstag mit. Ein Mann wurde zudem in die Luft geschleudert, weil er auf sein Smartphone geschaut und den Stier hinter sich nicht bemerkt hatte.