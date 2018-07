Mann attackierte und bedrohte Ehefrau in Wien

Ein Mann hat in Wien-Döbling am Donnerstag in der Nacht offenbar seine Ehefrau attackiert und "mit dem Tod bedroht": Als die alarmierten Beamten bei der Wohnung in die Amalgergasse ankamen, erwartete sie bereits die Frau mit blauen Flecken im Gesicht gemeinsam mit ihrem elf Monate alte Sohn vor der Türe. Sie gab an, dass es seit längerer Zeit zu gewalttätigen Übergriffen kommt.