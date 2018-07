Tourismus-Landesrätin lehnt Eintrittsgeld für die Wachau ab

Niederösterreichs Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) hat sich am Samstag gegen eine Abgabe für Touristen in der Wachau ausgesprochen. Den Vorschlag hatte ihr Parteikollege, der scheidende Melker Bürgermeister Thomas Widrich, am Dienstag gegenüber der "NÖN" geäußert.