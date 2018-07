62-jähriger Arbeiter in Tirol von Metallbrücke getroffen

Bei Reparaturarbeiten an einer im Winter beschädigten Metallbrücke ist am Freitag in St. Leonhard im Pitztal (Bez. Imst) ein 62-jähriger Arbeiter verletzt worden. Er hielt die der Länge nach aufgestellte Brücke mit einem Schlupfgurt fest, als diese sich aus unbekanntem Grund drehte und umkippte. Der 62-Jährige wurde von der Brücke getroffen und in den Pitzbach geschleudert, teilte die Polizei mit.