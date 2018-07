"Museum in a Nutshell" im EU-Ratsgebäude eröffnet

"Europa in der Kunst vereint" - so lautete das Motto zur Eröffnung eines zentralen Bausteins des Kulturprogrammes der österreichischen EU-Ratsvorsitzes. Das "Museum in a Nutshell" wurde Mittwoch im Justus-Lipsius-Gebäude des Rates in Brüssel offiziell von dem für Kultur und EU-Angelegenheiten zuständigen Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) eröffnet.