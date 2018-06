Überfallserie in Innsbrucker Tiefgaragen: Urteil bestätigt

Nachdem der Prozess gegen einen Kroaten, der im Dezember 2016 an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen überfallen hatte, in Bezug auf das Strafausmaß neu verhandelt werden musste, ist das erstinstanzliche Urteil am Freitag bestätigt worden. Der Mann wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.