VBW verzeichneten erfolgreichste Musicalsaison

Das Rainhard-Fendrich-Musical "I am from Austria" und der Dauerbrenner "Tanz der Vampire" haben den Vereinigten Bühnen Wien die bisher erfolgreichste Musicalsaison beschert. Mehr als 500.000 Besucher wurden insgesamt in beiden VBW-eigenen Shows gezählt, hieß es am Freitag. Das bedeutet ein Auslastung von 97,9 Prozent für "I am from Austria" und 99,8 Prozent für "Tanz der Vampire".