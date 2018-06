Flugplätze auf Insel Bali wegen Vulkanasche geschlossen

Der Asche spuckende Vulkan Agung hat auf Indonesiens Urlaubsinsel Bali den Flugverkehr lahmgelegt. Aus Sicherheitsgründen schlossen die Behörden in der Nacht auf Freitag den Flughafen der Inselhauptstadt Denpasar und zwei weitere Flugplätze. Am Freitagnachmittag (Ortszeit) nahm der Flughafen in Denpasar früher als angekündigt den Betrieb wieder auf, die anderen sollten am Abend folgen.