BVT-Affäre: Lob Kickls für Goldgrubers Loyalität

Ungeachtet der öffentlichen Kritik in der BVT-Affäre hat der Generalsekretär des Innenministeriums, Peter Goldgruber, am Montag sein Ernennungsdekret überreicht bekommen. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) außerdem eine bisherige Presse-Mitarbeiterin seines Büros zur Abteilungsleiterin befördert.