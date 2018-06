Lieferwagen raste in Gebäude von Boulevardblatt in Amsterdam

In Amsterdam ist ein Lieferwagen in das Verlagsgebäude einer niederländischen Boulevardzeitung gerast. Das Fahrzeug sei bei dem Vorfall Dienstag früh in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Es sei aber niemand verletzt worden. Der Fahrer ergriff die Flucht. Die Polizei geht davon aus, dass der Lenker absichtlich in das Gebäude der Zeitung "De Telegraaf" raste.