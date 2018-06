Elefant in Nepal trampelte schlafende Frau zu Tode

Ein Elefant hat in Nepal eine Frau in ihrer Hütte getötet. Die 50-Jährige schlief am Montag früh zu Hause in einem Dorf im Südosten des Himalaya-Staates, als der Elefant eindrang und sie zerquetschte, wie die örtliche Polizei mitteilte. Die Frau starb demnach wenig später in einem Krankenhaus.