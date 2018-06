Neun Festnahmen beim 35. Donauinselfest

Die Wiener Polizei hat am Montag nach dem 35. Donauinselfest am Wochenende eine positive Bilanz gezogen. Das dreitägige Festival mit 2,4 Millionen Besuchern ist aus Behördensicht ruhig verlaufen, hieß es in einer Aussendung. Insgesamt neun Personen wurden festgenommen. Dazu kamen 116 Anzeigen und 48 Verwaltungsübertretungen.