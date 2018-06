NEOS-Parteiführung komplett

Die NEOS haben am zweiten Tag ihrer Mitgliederversammlung am Sonntag den Erweiterten Vorstand neu formiert. Zusätzlich zu den Landessprechern wurden in der Wiener Stadthalle zehn weitere Mitglieder in das höchste strategische Gremium der Partei gewählt, hieß es in einer Aussendung.