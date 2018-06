"Pistole" aus "Star Wars" für 550.000 Dollar versteigert

Die hölzerne Pistolen-Attrappe des "Star Wars"-Helden Han Solo hat bei einer Auktion in den USA eine halbe Million Dollar erzielt. Die Requisite aus dem Film "Rückkehr der Jedi-Ritter" sei in Las Vegas für 550.000 Dollar (umgerechnet 472.000 Euro) unter den Hammer gekommen, erklärte das Auktionshaus Julien's Auctions beim Kurzbotschaftendienst Twitter am Samstag.