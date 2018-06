Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Söder © APA (dpa)

Die CSU will im bevorstehenden bayerischen Landtagswahlkampf auf Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verzichten und setzt auf die Hilfe von Sebastian Kurz (ÖVP). Nach Informationen der "Welt am Sonntag" sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der vergangenen Woche vor Vertrauten: "Zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler."

Damit habe er den Chef der schwarz-blauen Regierung in Wien gemeint, hieß es. Kurz habe Söder zudem bereits zugesagt, berichtete die Zeitung. Die deutsche Kanzlerin hingegen solle in den bayerischen Wahlkampf nach Vorstellung von Bayerns Regierungschef überhaupt nicht eingreifen.

Kurz ist "Gegenspieler Merkels"

Kurz gelte in der EU als Gegenspieler Merkels in der Flüchtlingspolitik, schrieb die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. "Als Chef einer rechtskonservativen Koalition betreibt er eine restriktive Flüchtlingspolitik." Söder hatte in der Asylpolitik zuletzt bei einem Treffen in Linz einen Schulterschluss mit Kurz demonstriert.

Ein solches Szenario gab es in der fast 70-jährigen Geschichte der bayerisch-deutschen Unionsparteien noch nie. In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In der Flüchtlingsfrage gibt es derzeit einen heftigen Streit zwischen CDU und CSU. Sollten sich die beiden Schwesterparteien nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen, droht sogar ein Platzen der Großen Koalition in Berlin.