Einjähriger in Tirol von Rasenmähroboter überrollt

Ein 14 Monate alter Bub ist am Donnerstag in Pertisau in Tirol (Bezirk Schwaz) von einem Rasenmähroboter überrollt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war das Kind in einem unbeobachteten Moment von der Terrasse auf den Rasen gekrabbelt. Der Bub wurde zunächst in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert, wurde dann aber in die Klinik nach Innsbruck überstellt.