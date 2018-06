Figur aus Papua-Neuguinea in Wien um 1,4 Mio. versteigert

Eine 81 Zentimeter hohe Holzskulptur aus Neuirland, einer Insel in Papua-Neuguinea, hat am Donnerstagnachmittag bei der Auktion "African and Oceanic Art - Treasures from the Monzino Collection" im Wiener Auktionshaus Dorotheum für ein minutenlanges Bietergefecht gesorgt. Am Ende wurde das Werk um 1,425 Millionen Euro einem Telefonbieter zugeschlagen.