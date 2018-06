Kämpfe um wichtige Ölhäfen in Libyen dauern an

Nach der zwischenzeitlichen kompletten Rückeroberung der wichtigsten Ölhäfen Libyens sind wieder Kämpfe um die Einrichtungen ausgebrochen. Am Donnerstag hatten die Truppen des ostlibyschen Generals Khalifa Haftar zunächst verkündet, die Kontrolle über die Orte Ras Lanuf und Al-Sidr aus den Händen einer örtlichen Miliz zurückerlangt zu haben. Später am Tag folgte dann aber ein Gegenangriff.

In der vergangenen Woche hatte eine bewaffnete Miliz mit Angriffen auf Ras Lanuf und Al-Sidr begonnen. Erst im vergangenen Jahr hatten die Truppen Haftars die Kontrolle über die Häfen in der ölreichen Region am Mittelmeer übernommen und bewaffnete Milizen vertrieben.

Bei den heftigen Kämpfen um die Ölhäfen in Libyen waren nach Angaben des staatlichen Ölunternehmens NOC zwei Lager schwer beschädigt worden. Fotos örtlicher Medien zeigten riesige schwarze Rauchwolken, die kilometerweit den Himmel verdunkelten.

In dem Bürgerkriegsland Libyen konkurrieren unzählige Milizen und mehrere Regierungen um die Macht. Erdöl ist die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Die Häfen an der Mittelmeerküste sind daher immer wieder Schauplatz von Gefechten.