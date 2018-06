IGGÖ steht möglicherweise vor Umbruch

Die Islamischen Glaubensgemeinschaft steht möglicherweise vor einem Umbruch. IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun muss sich kommende Woche am Samstag im Schurarat einer Vertrauensabstimmung stellen, berichtete das "Ö1"-Mittagsjournal am Donnerstag. Ihm wird vorgeworfen, schuld an den Moscheen-Schließungen zu sein. Es gab Rücktrittsaufforderungen an ihn.