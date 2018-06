Tausende Menschen fliehen im Süden Syriens vor Kämpfen

Im Süden des Bürgerkriegslands Syrien droht ein neues Flüchtlingsdrama. In den vergangenen beiden Tagen seien in der Provinz Daraa mehr als 12.000 Menschen vor Kämpfen und aus Angst vor weiterer Gewalt zwischen Regierungstruppen und Opposition geflohen, erklärte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.