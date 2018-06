"Big Lift Vespa": Weltrekordversuch in Wieselburg

"Mission: Big Lift Vespa" geglückt: Stuntman Günther Schachermayr hat Mittwochfrüh in Wieselburg eine weitere Aktion erfolgreich absolviert. Auf der an einem Heißluftballon hängenden Vespa sitzend ließ er sich in eine Höhe von 5.800 Metern befördern, um dann mit dem Fallschirm abzuspringen. Nun hofft er auf einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde.