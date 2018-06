Pkw einer Urlauberfamilie auf A10 im Pongau in Brand geraten

Das Auto einer vierköpfigen Familie ist Donnerstagfrüh während der Fahrt in den Urlaub auf der Tauernautobahn (A10) in Richtung Villach im Brentenbergtunnel bei Werfen (Pongau) in Brand geraten. Dem Lenker gelang es noch, den Pkw auf den Pannenstreifen außerhalb des Tunnels zu lenken. Einsatzkräfte der Feuerwehr Golling löschten rasch das Feuer. Verletzt wurde laut Polizei niemand.