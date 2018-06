Trump und Putin planen angeblich Treffen im Juli

US-Präsident Donald Trump plant, den russischen Präsidenten Wladimir Putin während seiner Reise nach Europa im Juli zu treffen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Möglich sei das Treffen entweder vor dem NATO-Gipfel in Brüssel am 11. Juli oder nach Trumps Besuch in Großbritannien am 13. Juli, hieß es.

Die Planungen seien noch nicht abgeschlossen. Das Weiße Haus wollte die Informationen am Mittwochabend (Ortszeit) nicht kommentieren. Über den Ort des Gipfels wurden keine Angaben gemacht. Laut früheren Medienberichten ist auch Wien als möglicher Austragungsort im Gespräch.

Auch Russland will ein mögliches Treffen weiterhin nicht bestätigen. "Wir werden nicht auf Gerüchte reagieren", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Moskau. Es sei bekannt, dass Russland bereit für den Dialog sei, sagte der Chefdiplomat der Agentur Tass zufolge.

Der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, John Bolton, reist zur Vorbereitung eines möglichen Gipfeltreffens zwischen Trump und Putin nach Moskau. Der Besuch von Bolton in der russischen Hauptstadt sei für kommende Woche geplant, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Zuvor werde Bolton bei seiner Reise von Montag bis Mittwoch in London und Rom Halt machen, um dort Gespräche über Sicherheitsfragen zu führen.

Trump und Putin hatten bei einem Telefonat im März ein Treffen in Aussicht gestellt. Anfang Juni hatte der Kreml die Bereitschaft für einen Gipfel bekräftigt und die österreichische Hauptstadt Wien als möglichen Ort ins Spiel gebracht. Trump nimmt Mitte Juli am NATO-Gipfel in Brüssel teil und reist dann weiter nach Großbritannien.

Zwischen den USA und Russland herrschen seit Monaten diplomatische Spannungen wegen des Syrien-Krieges und wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien. Ermittler in den USA verdächtigen Moskau zudem der Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Allerdings forderte Trump beim G-7-Gipfel in Kanada, Russland wieder in die Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsnationen des Westens aufzunehmen.

Trump und Putin sind einander beim G-20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 begegnet. Trump, gegen dessen Umfeld wegen etwaiger Absprachen mit Russland im US-Wahlkampf ermittelt wird, hatte zuletzt vorgeschlagen, Russland wieder in den Kreis der führenden Industrienationen aufzunehmen. Russland war 2014 nach zwölfjähriger Vollmitgliedschaft wegen der Annexion der ukrainischen Krim aus der damaligen G-8-Gruppe ausgeschlossen worden