Mutmaßliche Verstöße in US-Unterkünften für Migrantenkinder

Gegen mehr als ein Dutzend Unterkünfte für Einwandererkinder in den USA sind einem Bericht zufolge Vorwürfe von Verstößen laut geworden. Die mutmaßlichen Verstöße hätten sich in privat geführten Unterkünften ereignet, in denen die Kinder langfristig untergebracht seien, berichteten das Internetportal der "Texas Tribune" und das Center for Investigative Reporting am Mittwoch.