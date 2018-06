Zehn Menschen von Mülldeponie einer Mine im Sambia begraben

In Sambia sind mindestens zehn Menschen von einer zusammengestürzten Mülldeponie eines Kupferbergwerks begraben worden. Sieben Menschen seien zudem bei dem Unglück in Kitwe im Zentrum des Landes verletzt worden, teilte die örtliche Polizeichefin Charity Katanga am Mittwoch mit. Der medizinische Leiter des Krankenhauses von Kitwe, Chileshe Mboni, bestätigte dies.