Südkorea fordert konkrete Abrüstungsschritte von Nordkorea

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat Nordkorea zu konkreten Schritten in Richtung einer atomaren Abrüstung aufgerufen. Das Nachbarland müsse Maßnahmen zur "Denuklearisierung" ergreifen, die deutlich präziser seien, sagte Moon am Mittwoch laut seinem Büro in Seoul. Die USA müssten darauf mit "umfassenden Maßnahmen" reagieren, die den nordkoreanischen Schritten entsprechen würden.