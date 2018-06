Ungarns Parlament verabschiedete "Stop-Soros"-Gesetzespaket

Das ungarische Parlament hat am Mittwoch den sogenannten "Stop-Soros"-Gesetzentwurf verabschiedet. Mit ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit paukte die ungarische rechtskonservative Regierung Fidesz von Premier Viktor Orban am Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen das Gesetzespaket durch das Parlament. Auch die siebente Verfassungsänderung steht im Dienst des Kampfes gegen die Migration.

© APA (AFP)

Mit dieser Modifizierung will Orban die seitens der Europäischen Union geforderte Ansiedlung von Flüchtlingen in Ungarn verhindern und die nationale Souveränität Ungarns schützen. In Ungarn dürfe keine fremde Bevölkerung angesiedelt werden, heißt es. Auch die Einschränkung des Versammlungsrechtes wurde festgeschrieben. Das Recht auf Meinungsäußerung und die Ausübung des Versammlungsrechtes dürften nicht zur Verletzung der Privatsphäre der Bürger führen.

Die Lex "Stop-Soros" richtet sich gegen den ungarischstämmigen US-Milliardär und Philanthropen George Soros und die von ihm geförderten Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Der liberale US-Financier war in den vergangenen Jahren zu Orbans Hauptfeind aufgestiegen. Dieser beschuldigt Soros, er wolle Europa mit Millionen Flüchtlingen überschwemmen, um es seiner christlichen und nationalen Identität zu berauben.

Mit dem Gesetz wird die Arbeit von Flüchtlingshelfern erschwert und künftig sogar unter Strafe gestellt. So drohen Mitarbeitern und Aktivisten von NGOs Arrest und selbst Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr, wenn sie Menschen helfen, die illegal ins Land kommen und nicht asylberechtigt sind. Auch Ausweisungen aus Ungarn sind gesetzlich möglich. Mitarbeitern von NGOs kann außerdem der Aufenthalt in einer acht Kilometer breiten Zone entlang der Schengen-Außengrenze Ungarns untersagt werden.

Das "Stop-Soros"-Gesetzpaketes sorgt im In- und Ausland für heftige Kritik. Die Venedig-Kommission des Europarates hatte die Budapester Regierung gebeten, die Verabschiedung des Gesetzpaketes zu verschieben und die für Freitag angekündigte Stellungnahme der Kommission abzuwarten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte umgehend den Beschluss Ungarns. "Dass das ungarische Parlament am Weltflüchtlingstag dieses Gesetzespaket verabschiedet habe, sei bittere Ironie. Diese drakonischen Maßnahmen kriminalisieren Organisationen und einzelne Menschen, die sich friedlich für Asylwerber*innen, Menschen auf der Flucht und Migrant*innen einsetzen", so Schlack. "Mit dem heutigen Beschluss hat die ungarische Politik einen neuen Tiefpunkt erreicht: Die Kriminalisierung wesentlicher und legitimer Menschenrechtsarbeit ist ein unverschämter Angriff auf all jene, die wichtige, bewundernswerte und legitime Arbeit leisten, um anderen Menschen zu helfen."

"Diesem negativen Trend in unserem Nachbarland werden wir nicht tatenlos zusehen", betonte die Amnesty-Geschäftsführerin. "Wir werden uns gemeinsam mit allen Menschen und Organisationen, die für die Rechte und Freiheiten aller Menschen kämpfen, für den sozialen Zusammenhalt in Ungarn einsetzen. Wir werden gemeinsam für ein Ungarn kämpfen, in dem alle Menschen in Sicherheit und Würde leben können. Und wir werden uns gegen Versuche, die die ungarische Zivilgesellschaft stigmatisieren, einschüchtern und einschränken, wehren."